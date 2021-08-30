كريستيانو رونالدو يجتاز الفحص الطبي بنجاح في لشبونة

اجتاز كريستيانو رونالدو تعاقد مانشستر يونايتد الجديد الفحص الطبي الروتيني قبيل الإعلان الرسمي عن ضمه في لشبونة صباح الاثنين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أنه تم التوصل لاتفاق على عقدٍ يمتد لموسمين وأن يونايتد أدرج بنداً يسمح بالتمديد لموسم ثالث.

ويتبقى فقط وضع اللمسات الأخيرة على الفيزا قبل أن ينتقل الهداف البرتغالي رسمياً إلى الشياطين الحمر.

رونالدو غادر إيطاليا بعد 3 أعوام

وغادر "صاروخ ماديرا" صفوف يوفنتوس بعد 3 مواسم في تجربة ناجحة نسبياً لم يحقق فيها المأمول على المستوى الجماعي.

ويتوقع أن يتقاضى الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قرابة 480 ألف جنيه استرليني أسبوعياً ليصبح الأعلى أجراً في الفريق متفوقاً على حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.

يذكر أن المباراة الأولى لرونالدو بقميص مانشستر يونايتد يتوقع أن تكون أمام نيوكاسل يونايتد في الحادي عشر من الشهر القادم.