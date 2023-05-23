صورة: كريستيانو رونالدو يستعرض ساعة من الياقوت بقيمة 700 ألف دولار

أضاف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قطعة جديدة لمجموعته الخاصة وهي ساعة مصنعة من بلورات الياقوت من إنتاج "جايكوب آند كو" (Jacob & Co) للمجوهرات والساعات.

وكشف "صاروخ ماديرا" عن ساعته الجديدة "Brilliant Flying Tourbillion" حينما نشر صورة له وهو يرتديها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

رونالدو يضيف ساعة جديدة إلى مجموعته

وتتميز الساعة بلونها وتصميمها الفريد من نوعه، علماً بأن جايكوب آند كو لطالما أصدرت ساعات في السابق مستوحاة من هداف النصر.

ويعود التعاون المشترك ما بين نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق مع جايكوب آند كو إلى قرابة عشرين عاماً، والذي أسفر عن إصدار ساعتي Flight of CR7 و Heart of CR7.

يذكر أن رونالدو سيقود تشكيلة النصر التي ستواجه غريمه الشباب اليوم في قمة الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).