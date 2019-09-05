كريستيانو رونالدو يكتب وصيته

أقدم النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على خطوة مفاجئة، بكتابة وصيته وفقاً لصحيفة (آس) الإسبانية.

وتفيد الصحيفة بأن البرتغالي صاحب الـ 34 عاماً، التقى مع المحامين في لشبونة، وناقش تفاصيل الوثيقة.

يذكر أن الوريثة الرئيسة للدون ستكون صديقته جورجينا رودريغيز، التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم آلانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر تسعة أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضاً، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس، خلال فترة انتقالات صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو، وبلغت أرباحه الموسم الماضي 113 مليون يورو.