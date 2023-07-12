كريستيانو رونالدو ينضم إلى معسكر النصر في البرتغال

كشف نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية عن التحاق النجم كريستيانو رونالدو بمعسكر الفريق في البرتغال، ونشر الحساب الرسمي للنادي على تويتر صورًا لللاعبين في الحصص التدريبية والتحضيرية لمنافسات موسم 2023-2024.

ووثق حساب النادي أيضًا لحظة وصول رونالدو إلى مقر معسكر النصر في البرتغال من خلال مقطع فيديو كتب عليه: "الأفضل ينضم لمعسكر ناديه العالمي"، واللافت في المقطع كان تحدث الدون باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم".

صور لحظة انضمام كريستيانو رونالدو إلى معسكر النصر في البرتغال

نستعرض فيما يلي صور نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر تظهر لحظة انضمام رونالدو إلى المعسكر التدريبي والتحضيري للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي لويس كاسترو.

كريستيانو رونالدو: المصدر تويتر النصر السعودي AlNassrFC@

الجدير بالذكر أن ميركاتو النصر شهد انطلاقة قوية هذا الصيف من خلال صفقة عالمية تعاقد خلالها مع لاعب خط وسط إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش بقيمة بلغت 17.5 مليون دولار حتى عام 2026.