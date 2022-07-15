كريستيان إريكسن ينضم إلى مانشستر يونايتد في صفقة مجانية

انتقل اليوم الجمعة النجم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع برينتفورد.

ولطالما ارتبط صانع الألعاب بالانتقال إلى ملعب الأحلام في السابق، لكنه أخيراً حقق هذا الأمر بالتوقيع على كشوفات النادي في عقدٍ يمتد لثلاثة مواسم.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 العام الماضي لينتهي الاتفاق الذي كان يجمعه بإنتر ميلان حينها.

وبعد تعافيه من إصابته، وقع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على عقدٍ قصير الأمد مع برينتفورد.

وسجل نجم خط الوسط في صفوفه هدفاً وحيداً خلال 11 مشاركة، كما صنع 4 أهداف أخرى.

وسيعوض الدنماركي رحيل الفرنسي بول بوغبا في صفوف مانشستر يونايتد الذي رحل بدوره صوب يوفنتوس.