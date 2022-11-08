كريمونيزي "المتواضع" يجبر ميلان على التعادل دون أهداف

فرط أي سي ميلان حامل اللقب بنقطتين ثمينتين واكتفى بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه كريمونيزي في المباراة التي جرت على ملعب جيوفاني زيني ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ولم يقدم الروسونيري أداءً مقنعاً لينال صاحب الضيافة تعادلاً مستحقاً في نهاية المطاف.

ميلان يبتعد عن نابولي المتصدر

بهذا التعادل المخيب رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن نابولي متصدر الترتيب العام الذي تغلب بدوره على إمبولي في لقاء سابق ضمن الجولة ذاتها بهدفين دون رد.

فيما أضاف كريمونيزي نقطة إلى رصيده ليصبح له 7 نقاط في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.