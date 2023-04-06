كريم بنزيمة يتفوق على الجميع في 2023

البوابة - انفرد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد برقم استثنائي فريد في عام 2023 بعد الثلاثية (هاتريك) التي دك بها شباك برشلونة خلال الفوز 4-0 يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكشف موقع "بليتشر ريبورت" أن الهداف الفرنسي المخضرم بات يتفوق على الجميع في دوريات أوروبا الخمس الكبرى (الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي) من حيث عدد الأهداف المسجلة والمصنوعة خلال 2023.

وشارك المهاجم ذي الأصول الجزائرية في 22 هدفاً بجميع المنافسات منذ بداية عام 2023، حيث سجل 17 هدفاً ومرر 5 تمريرات حاسمة.

واحتل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد المركز الثاني بعد مساهمته في 20 هدفاً سجل 16 منها وصنع 4 أهداف أخرى.

فيما حل فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ثالثاً بـ 18 هدفاً فسجل 10 ومرر 8 تمريرات حاسمة.

وجاء فيكتور أوسيمين هداف نابولي رابعاً بالتساوي مع إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بـ 17 هدف لكلٍ منهما، بواقع 15 هدف مسجل وصناعة هدفين آخرين.