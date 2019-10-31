كريم بنزيمة يحطم رقم تييري هنري

واصل كريم بنزيمة التألق وتحقيق الأرقام المميزة رفقة ريال مدريد بعد مساهمته في الفوز الكبير على ليغانيس بخماسية نظيفة الأربعاء ضمن الدوري الإسباني.

وصنع الفرنسي هدفين وسجل هدفاً في اللقاء أقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ليصل لهدفه السابع هذا الموسم.

ووصل بنزيمة بالتالي إلى هدفه الـ 229 بألوان ريال مدريد، متخطياً تييري هنري، نجم آرسنال سابقاً، كأفضل هداف فرنسي في الدوريات الأجنبية.

وتوقف هنري عند 228 هدفاً بعد مسيرة حافلة مع الغانرز.

فيما ارتقى ريال مدريد للمرتبة الثانية على سلم الترتيب بانتصاره وبلغ النقطة الحادية والعشرين بعد مرور 10 مراحل من الليغا.