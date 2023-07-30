كريم بنزيمة يسجل ويقود اتحاد جدة للتغلب على الصفاقسي

قاد النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة فريق الاتحاد السعودي (اتحاد جدة) للفوز على الصفاقسي التونسي بهدفٍ دون رد ليلة الأحد على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويدين بطل دوري روشن بهذا الانتصار لتعاقده الجديد قائد ريال مدريد السابق الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 بتسديدة أرضية مميزة سكنت الشباك التونسية.

وكان الاتحاد قد تغلب في المباراة الأولى على الترجي التونسي بهدفين لهدف سجل بنزيمة أحدهما.

بهاتين النتيجتين، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليقتنص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية.

في المقابل، بقي رصيد الصفاقسي خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ضمن المجموعة ذاتها، تعادل الشرطة العراقي ثاني الترتيب بـ 4 نقاط مع الترجي الثالث بـنقطة وحيدة دون أهداف في وقت سابق من يوم الأحد.