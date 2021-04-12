كسر في عظم وجه فالكاو

أعلن غالاتاساراي في بيان أمس، أن مهاجمه هداف منتخب كولومبيا راداميل فالكاو تعرض لإصابة خطيرة بالرأس خلال المران.

واصطدم رأس فالكاو (35 عاماً) برأس زميله كريم أكتورك خلال حصة تدريبية ونقل للمستشفى وأظهر التشخيص إصابته بكسر في عظم الوجه خضع على إثره لجراحة، لكن لم يتم تحديد الفترة التي يحتاج إليها قبل العودة من جديد للملاعب.

وانضم فالكاو إلى النادي التركي ومقره إسطنبول في 2019 قادماً من موناكو، وسبق أن لعب لبورتو وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأحرز ثمانية أهداف هذا الموسم في الدوري التركي الممتاز مع غالاتاساراي صاحب المركز الثالث.

يشار إلى أن المدرب فاتح تريم كثيراً ما يعتمد على المهاجم مصطفى محمد كأساسي، مع إبقاء فالكاو على مقاعد البدلاء.