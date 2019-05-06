كشاف مواهب: تعاقد ريال مدريد مع بوغبا سيكون معقداً

يرى خافيير ريبالتا كشاف مواهب مانشستر يونايتد السابق أن تعاقد ريال مدريد مع النجم بول بوغبا سيكون معقداً.

ويعمل ريبالتا حالياً كشافاً للمواهب في زينيت سانت بيترسبيرغ، بعدما تواجد الثنائي في يوفنتوس سابقاً.

وقال ريبالتا لراديو "ماركا": "أنا متأكد أن تعاقد ريال مدريد مع بوغبا لن يكون سهلاً، فهو لاعب مهم في مانشستر يونايتد من ناحية تسويقية، لكن في الوقت نفسه لا أرى بول بعيداً عن دوري الأبطال".

وأضاف: "تغير سوق الانتقالات على جميع الأطراف، وبالتحديد للأندية التي تبحث عن لاعبين من الصف الأول".

يذكر أن مستوى بوغبا تعرض لموجة من الانتقادات جراء تذبذبه وعدم ظهوره بالشكل المناسب.