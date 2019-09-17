كشف النقاب عن سيارة فيراري الجديدة Ferrari 812 GTS

تعود فيراري 812 جي.تي.إس" بعد مرور 50 عاماً على إطلاق فيراري لآخر سياراتها سبايدر الرياضية بمحرك أمامي مكون من 12 سلندر على شكل حرف V لتجسد بتصميمها هويتها المتجددة مع إعادة تعريف أحد أبرز النماذج التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ علامة الحصان الجامح منذ تأسيسها.

ذكر موقع متخصص في موضوعات السيارات، إلى أن الاختبار الأول للسيارة الجديدة "فيراري 812 جي.تي.إس" أظهر أنها اقوى سيارة مكشوفة في السوق حيث تصل قوة محركها إلى 789 حصاناً، قادرة على العمل بمعدل 8900 لفة في الدقيقة فإنه يمكن الحصول على حوالي 80% من قوته بمجرد الوصول إلى 3500 لفة في الدقيقة، في حين، تم تصميمه لكي يعطي أقصى قوة له عند الوصول إلى معدل 6500 لفة في الدقيقة.

في الوقت نفسه فإن هذه السيارة فائقة السرعة مزودة بناقل حركة ثنائي يعطي 7 سرعات يتم التنقل بينها آلياً، إلى جانب نظام عجلة قيادة يعمل بالكهرباء وهو ما يتيح عزماً إضافياً للسائق عند تغيير الاتجاه بسرعة في حالة الرغبة في دوران السيارة بزاوية 180 درجة.

ويمكن لسيارة "فيراري 812 جي.تي.إس" الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال أقل من 3 ثوان، في حين أن السيارة الكوبيه تحقق هذه السرعة خلال 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 211 ميلاً في الساعة وهو ما يزيد عن السرعة القياسية لأي سيارة كوبيه.