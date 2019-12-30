استفتاء: اختيار كلوب لخلافة فالفيردي في برشلونة

اختارت جماهير برشلونة يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، لخلافة إيرنيستو فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني في المستقبل، وذلك وفقاً لاستفتاء أجرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية وشهد مشاركة 300 عضو من أعضاء النادي.

وحصل كلوب، الذي قاد ليفربول للحصول على 3 ألقاب هذا العام وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، على 82 صوتاً يليه رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الذي حصل على 78 صوتاً، ثم روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا الذي حصل على 42 صوتاً، ثم بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي حصل على 17 صوتاً.

وطالب 240 عضواً من أعضاء برشلونة برحيل فالفيردي نهاية الموسم الحالي، فيما طالب 56 عضواً باستمراره، فيما امتنع 4 أعضاء فقط عن التصويت.

وينافس كلوب على الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، بجانب إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام، وفيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال.