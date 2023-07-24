"كلاب" فابينيو تدفع رئيس اتحاد جدة للسفر إلى إنجلترا

سافر أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي إلى إنجلترا اليوم الاثنين من أجل حسم صفقة النجم البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول التي تقدر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه استرليني.

وقالت مصادر إعلامية سعودية أن انتقال صاحب الـ 29 عاماً إلى بطل دوري روشن بات مهدداً بسبب كلبي "بولدوغ" فرنسيين يمتلكهما اللاعب.

وتسمح القوانين في السعودية بدخول الكلاب إذا كان الهدف من وجودها استخدامها في الصيد، أو للحراسة، أو إذا كانت لمساعدة من فقدوا بصرهم.

ويماطل فابينيو التوقيع للاتحاد حتى يحصل على تفسير واضح لهذه المسألة.

وكانت جميع الأطراف المعنية راضية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مما دفع الحائلي للسفر شخصياً إلى إنجلترا للوقوف على الصفقة ومحاولة إنهائها سريعاً.

يذكر أن اتحاد جدة نجح هذا الصيف في استقطاب 3 لاعبين أجانب هم الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا.