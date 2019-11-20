كلايفرت: دي ليخت نادم على اختيار يوفنتوس

يعتقد الهولندي باتريك كلايفرت مهاجم برشلونة السابق ومدير أكاديمية النادي أن مواطنه المدافع ماتيس دي ليخت ربما يشعر بالندم لتوقيعه ليوفنتوس بدلاً من برشلونة.

وكان صاحب الـ 19 عاماً انتقل من أياكس إلى إيطاليا مقابل 75 مليون يورو في يوليو الماضي، بعد عروض كثيرة تلقاها من نخبة من الأندية الأوروبية.

وقال كلايفرت في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلتها أمس "مايل أون لاين" البريطانية، أنه شخصياً لم يحاول إقناع دي ليخت بالتوقيع للبارسا، لكنه أخبره بروعة المدينة والنادي.

وقال: "نحن نتحدث عن مدافع كبير لكنه في النهاية اختار وجهته".

يذكر أن دي ليخت يعاني حالياً رفقة بطل إيطاليا بعدما تم الاعتماد عليه من قبل المدرب ماوريتسيو ساري عقب إصابة المخضرم جيورجيو كييليني.