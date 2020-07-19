كلايفرت على رأس المرشحين لخلافة سيتيين في برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باتريك كلايفرت بات الأقرب للحصول على منصب المدير الفني لبرشلونة في الأيام القادمة.

ويرى نجوم البارسا في النجم الهولندي السابق أنه قادر على قيادة الفريق خلال فترة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي تعود في الأسبوع الأول من أغسطس.

وذكرت الصحيفة أن علاقة كلايفرت بأهم نجوم برشلونة مميزة، وأنه يوجد احترام متبادل بينهم بشكل واضح للجميع مما قد يساعد فيما تبقى من الموسم.

كما سيكون تواجد كلايفرت هاماً للغاية في تحسين عملية تأقلم مواطنه فرينكي دي يونغ الذي جاء صيف العام الماضي وقدم مستويات جيدة لكنها لم ترتق لما قدمه في أياكس.

ويرتبط التخوف الأساسي في برشلونة بشكل واضح بالخبرة الضئيلة لكلايفرت، حيث عمل من قبل في منصب المدير الفني على فترتين فقط الأولى كانت بين يوليو 2011 ويونيو 2013 مع فريق شباب تفينتي، أما الثانية فكانت مع منتخب كوراساو وبقى لمدة موسم واحد فقط ثم رحل، وفي كلتا المرتين لم تكن النتائج أعظم ما قدمه في مسيرته.

ويستضيف برشلونة نظيره نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب ناو في الثامن من أغسطس، بعد أن تعادلا إيجابياً في إيطاليا 1-1.

يذكر أن كلايفرت عمل أيضاً كمدرب مساعد في أكثر من مناسبة تحت قيادة لويس فان خال وكلارينس سيدورف في منتخبي هولندا والكاميرون على التوالي.