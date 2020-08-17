كلوب: أريد أن يكون ليفربول فريقاً مزعجاً

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بعد نهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً الى أنه يود أن يكون فريقه مزعجاً للمنافسين الموسم القادم.

ويستمر العقد الحالي للمدرب الألماني حتى عام 2024، وكان قد صرح في وقت سابق أنه قد يحصل على فترة راحة بعد نهايته، وربما يجدد التعاقد.

وقال كلوب في تصريحات لبوابة "شبورت باذر" الإخبارية الألمانية اليوم الاثنين: "سأغيب لمدة عام وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم. وإن لم أكن كذلك، ستكون هذه نهاية مسيرة يورغن كلوب كمدرب."

ويتولى كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، كما قاده هذا العام للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

ولم يتراجع حماس وشغف كلوب، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، وقد صرح قائلاً: "نحن لا ندافع عن أي ألقاب، وإنما نرغب في التتويج بألقاب جديدة، لقد بدأنا الفوز للتو.

"الفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد (الذي ينطلق في سبتمبر) ويرغب في تقديم ما هو أفضل. نرغب في ملاحقا منافسينا وملاحقة الكرة في كل أنحاء الملعب. نريد أن نكون فريقاً مزعجاً حقاً وألا نمنح منافسينا أي فرصة للمرح".