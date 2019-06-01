كلوب: أفضل ليلة في حياتي

تنفس مدرب ليفربول يورغن كلوب الصعداء، بانتهاء نحسه مع المباريات النهائية، التي اعتاد على خسارتها منذ عام 2013، وذلك بعد فوزه على توتنهام بهدفي محمد صلاح وأوريجي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي استضافها ملعب "واندا متروبوليتانو".

وبعد المباراة قال المدرب الألماني في حديثه مع تلفزيون (BT) البريطاني "سعيد من أجل اللاعبين والجماهير في الملعب، وسعيد كذلك لعائلتي، حيث كانوا يعانون كل عام عندما نذهب إلى النهائي، وكل مباراة نخسرها لذلك يستحقون ذلك (السعادة) أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف "هل سبق أن شاهدت فريقًا كهذا؟ قتال بلا توقف"، مشيدًا بشكل خاص بالحارس أليسون بكير الذي أعطى إضافة هائلة منذ قدومه من روما الصيف الماضي، قائلاً "لديك حارس يجعل الأمور الصعبة تبدو وكأنها سهلة ولطيفة، شكرًا جزيلاً لك، إنه لا يُصدق وربما هذه أفضل ليلة في حياتي".

وختم "استغرق الأمر بعض الوقت، وحاولنا في بعض الأوقات. المهم تطوير وتحسين أنفسنا، وأعتقد أننا نتقدم بخطى ثابتة، لكن الناس يقولون لماذا لا يفوزون بالألقاب، لذلك هذه البطولة ستساعدنا كثيرًا، الآن يمكننا المضي قدمًا، والإدارة لن تضغط علينا، فقط سيقدمون الدعم".