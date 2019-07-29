كلوب أفضل مدرب في ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس فوز ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في البلاد لموسم 2018-2019.

وقال لموقع الاتحاد المحلي الرسمي: "نعلن تتويج رويس بجائزة أفضل لاعب الموسم الماضي، وذلك بعد تفوقه على كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، ويوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ".

وفي تصريح صحفي، قال رويس: "إنه تقدير خاص ومميز على العمل الذي قمت به، لكن من الواضح أن ذلك بفضل زملائي الذين أود أن أوجه الشكر لهم". وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها رويس بالجائزة، بعدما حصل عليها لأول مرة عام 2012، أثناء تواجده مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

كما فاز يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بجائزة أفضل مدرب في ألمانيا بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء تتويج كلوب بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما فاز بها أيضاً عامي 2011 و2012، خلال فترة توليه تدريب دورتموند، ليعادل الرقم القياسي لمواطنه فيليكس ماغات.

وعلى صعيد السيدات، فازت دزينيفر ماروزان، لاعبة ليون بجائزة أفضل لاعبة ألمانية للعام الثالث على التوالي.