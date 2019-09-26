كلوب: أنا شخص عادي

رغم حصوله على لقب أفضل مدرب في العالم، ونجاحه اللافت في إعادة ليفربول إلى قمة الكرة الأوروبية، إلا أن يورغن كلوب يعطي درساً جديداً في التواضع، والقدرة على تقييم الذات بأعلى درجات الموضوعية، حيث أكد أنه لا يرى نفسه الأفضل.

وقال الألماني: "لست عبقرياً أو مثالياً، أنا فقط أبذل جهداً بنسبة 100%".

وفي تصريح لمجلة "4-4-2" قال المدير الفني أنه يملك خبرة كبيرة في عالم التدريب، وقد أعطى كل ما لديه، ولكنه يدرك في الوقت ذاته أنه ليس عبقرياً، بل يسعى فقط للعمل بكامل طاقته الذهنية لتحقيق النجاح.

وتابع كلوب: "نضجت بما يكفي لكي أدرك أني فقط أعطي كل ما لدي، وأقوم بواجبي كاملاً تجاه الفريق الذي أتولى تدريبه، لست عبقرياً، ولست مثالياً، أفعل كل شيء لكي أكون على ثقة من أني أبذل جهداً بنسبة 100%، وإذا لم أفعل فالأمر يتعلق بعوائق ما تواجهني في موقف بعينه".

وكشف المدرب الألماني عن أفضل من يقود ليفربول بعد نهاية عقده، متابعاً: "إذا رحلت عن منصبي، أو تلقيت خبر الإقالة لسبب ما، فسيكون كيني دالغليش خياراً أول لتولي المهمة، لكني أعتقد أن ستيفن جيرارد سيصبح المدير الفني القادم".

وكان كلوب قد نجح في كسب احترام الجماهير والإعلام منذ اللحظات الأولى لتعاقده مع ليفربول في أكتوبر 2015، حين قال في ظهوره الإعلامي الرسمي الأول مع النادي الإنجليزي وأمام وسائل الإعلام: "لست سبيشل ون، بل شخص عادي"، وذلك في إشارة إلى أن سيطرة جوزيه مورينيو على الإعلام الإنجليزي الذي منحه لقب "ذا سبيشل ون" لن تجعله يتخلى عن تواضعه، ورؤيته لنفسه، حيث قال: "أنا شخص عادي".