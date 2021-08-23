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كلوب: إنفاق باريس سان جيرمان غير عادل

منشور 23 آب / أغسطس 2021 - 10:40
يورغن كلوب
يورغن كلوب

أصر يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يحسد باريس سان جيرمان الذي تعاقد مع عدة نجوم بارزين خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وخسر الريدز خدمات جيني فاينالدوم بعد انتهاء عقده ليختار لاعب الوسط الدولي الهولندي الانتقال إلى العاصمة الفرنسية.

كما قرر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ارتداء قميص سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

واختار سيرخيو راموس الفريق الباريسي بعد انتهاء رحلته الطويلة مع ريال مدريد.

كما تم التعاقد مع أشرف حكيمي مقابل 60 مليون يورو، وجيانلويجي دوناروما مجاناً بعد نهاية عقده مع ميلان.

وأثيرت الكثير من الانتقادات حول إنفاق باريس سان جيرمان الضخم.

ماذا قال كلوب ؟

وقال المدير الفني الألماني لمواطنته مجلة "بيلد": "يمكننا أن نشارك بـ 11 لاعباً فقط، الأمر لا يتعلق بمن لديه أفضل 11 لاعباً وإنما من يستغل قدرات اللاعبين المتوفرين تحت إمرته.

"الأمر غير عادل، والفرق يجب أن تعمل بكفاءة، ليس جميلاً أن يتوفر لديك 40 لاعباً وأن يكون 22 منهم بحالة نفسية جيدة فقط."

"لكن في ليفربول جميع اللاعبون لهم حق التواجد مع الفريق، جميعهم سعيدون، وإضافة المزيد من اللاعبين ليس منطقياً حالياً."

كلمات دالة:يورغن كلوبليفربولباريس سان جيرمانليونيل ميسيجورجينيو فاينالدوم

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