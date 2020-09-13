كلوب: الأرقام تروي الكثير عن صلاح وأحببت ليدز يونايتد

أعرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ليدز يونايتد ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، وأشاد خلالها بما قدمه محمد صلاح من مستويات خلال المباراة بعد تسجيله لهاتريك.

وقال كلوب: "يا لها من مباراة ويا لهم من خصم، فريقنا قدم مباراة رائعة كذلك ليدز يونايتد، أحببت الأداء في تلك المواجهة".

وأضاف: "من النادر أن تشاهد هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة، تركنا مساحة للتطور في الدفاع لكن مثل تلك الأمور ليست غير معتادة في أول مباراة، لكن نجومنا لعبوا لمنتخبات بلادهم قبل أيام.

"أجبرنا ليدز يونايتد على ارتكاب الأخطاء، ويمكننا أن نقدم مستويات أفضل وسنقوم بذلك، لكن يجب أن أقول أني أحببت تلك المباراة.

"نحن أيضاً استخدمنا مهارتنا في صناعة المشاكل لهم، وكان يمكننا أن نسجل المزيد من الأهداف، وحققنا الفوز من الكرات الثابتة وليس لدي مشكلة في ذلك.

"كل فريق يحتاج بعض الوقت في بداية الموسم، لكني سعيد بهذه المباراة، أما ليدز فسيكون موسمهم رائع لو استمروا بذلك النسق الذي قدموه اليوم والذي ظهروا به قبل العودة للدوري الإنجليزي".

وتطرق للحديث عن صلاح وقال: "هذه هي أفضل مباراة شاهدتها له بالرغم من كل اللقاءات الرائعة السابقة له، قدم بداية مميزة والأرقام تروي الكثير عنه، لقد استحق كرة الهاتريك".

يذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز ليفربول بأربعة أهداف لثلاثة، وسجل صلاح ثلاثية منحت فريقه أول ثلاث نقاط في الموسم.