كلوب الأكثر ربحاً في سوق الانتقالات

يعد يورغن كلوب مدرب ليفربول أكثر المدربين في الدوري الإنجليزي تحقيقاً للأرباح من انتقالات اللاعبين بقيمة 552.4 مليون جنيه استرليني منذ وصوله إلى ملعب آنفيلد قبل خمسة أعوام.

وأصبحت قيمة لاعبي ليفربول 978.9 مليون جنيه مقارنةً بـ 312.4 مليون جنيه قبل وصوله، حيث أنفق كلوب 479 مليون جنيه على لاعبين جدد، واسترد 365.4 مليون جنيه من خلال عملية البيع.

ووفق الدراسة، التي أجرتها شركة "بيت فيكتور" المختصة في دراسة مؤشر كرة القدم الأوروبية، ونشرتها صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، يعدُّ بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الأكثر إنفاقاً في التسجيلات بـ 832 مليون جنيه، بينما بلغت عائدات بيع اللاعبين 283 مليوناً، والأرباح 197 مليوناً فقط.

ووفقاً للدراسة، فإن قيمة لاعبي آرسنال وتوتنهام تراجعت مع ميكيل آرتيتا وجوزيه مورينيو، حيث انخفضت مع الأول من 633 إلى 562، ومع الثاني من 807 إلى 680.

في حين ارتفعت قيمة لاعبي بيرنلي مع المدرب شون دايتشي سبعة أضعاف، وزادت من 21 مليوناً إلى 139 مليوناً، بينما زادت القيمة السوقية للاعبي ولفرهامبتون مع المدرب نونو سانتو من 80 مليوناً إلى 322 مليون جنيه.