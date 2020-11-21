كلوب: الإصابات تحصل وعلينا تجاوزها

رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول إلقاء اللوم على محمد صلاح، بعد إصابة المهاجم بفيروس كورونا في أعقاب حضور حفل زفاف شقيقه في مصر، رغم أن الألماني قال أنه يفضل شخصياً الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية في هذا التوقيت.

وأظهرت لقطات فيديو صلاح يرقص في عرس شقيقه دون ارتداء كمامة أو اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

بعدها أصيب المصري (28 عاماً) بفيروس كورونا قبل مواجهة بلاده مع توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاءت نتيجة اختبار جديد لصلاح يوم الأربعاء إيجابية وسيغيب اللاعب الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بثمانية أهداف، عن مواجهة ليستر سيتي المتصدر.

وقال كلوب: "سيعود إلى إنجلترا، أنا على تواصل مستمر معه، سنتحدث عن فرصه عندما تأتي النتيجة سلبية، لا يعاني أي أعراض، لا يوجد ما أعلنه للجماهير في هذا الموقف".

وتابع "كنت في ألمانيا خلال الصيف ودعاني صديق لحفل ميلاد وقررت عدم الذهاب، في بلاد أخرى هناك مزيد من الضغوط والأعراف الاجتماعية وحفل زفاف شقيق صلاح مناسبة خاصة، لاعبو ليفربول يتحلون بالمسؤولية والانضباط بشكل لا يصدق".

ويواجه ليفربول أزمة إصابات متزايدة قبل مواجهة ليستر المتصدر، وسيغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو غوميز لبقية الموسم بعد الخضوع لجراحة في الركبة، كما سيغيب عن مباراة الأحد ترينت أليكساندر أرنولد الذي أصيب في التعادل 1-1 في الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر وكذلك القائد جوردان هندرسون الذي أصيب في الساق مع منتخب إنجلترا.

لكن كلوب دعا لاعبيه للتعامل مع أزمة الإصابات بشكل إيجابي، وقال: "لا يمر أي موسم دون حدوث إصابات، الأمر يتكرر دائماً، الأمر يختلف عندما يتعرض كثير من اللاعبين في المركز نفسه إلى مشكلات أو إصابات خطيرة، يصبح الوضع حرجاً".

"لكن جميع اللاعبين هنا يتحلون بالإيجابية، فقد مروا بهذه التجارب، تضربك الإصابات في بعض الأحيان لكنك تنتصر عليها".

وأكد كلوب اقتراب لاعبي الوسط فابينيو وتياغو آلكانتارا من استعادة لياقتهما كاملة بعد التعافي من إصابتين في عضلات الفخذ الخلفية والركبة على الترتيب.