كلوب: الإصابات حرمتنا مـن الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن الإصابات أثرت بشكل هائل على مسيرة فريقه في الدوري الإنجليزي، ما منعه من الاحتفاظ بلقب البطولة.

وغاب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو غوميز عن تشكيلة ليفربول معظم الموسم الحالي بسبب إصابات في الركبة، في حين غاب جويل ماتيب بسبب إصابة في الكاحل، وكذلك ديوغو جوتا ولاعب الوسط جوردان هندرسون لمدة طويلة بسبب الإصابات أيضاً.

وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الأخيرة من الموسم، قال كلوب: «كما قلت في وقت سابق من العام الحالي، لم تكن أمامنا أي فرصة للفوز باللقب هذا العام، ولم يكن أي فريق آخر يستطيع تحقيق ذلك لو تعرض لهذا العدد من الإصابات».

وشدد: «حتى مانشستر سيتي رغم قوته، لم يكن ليفوز بالدوري لو فقد 3 لاعبين في قلب الدفاع، ولا حتى مانشستر يونايتد».