كلوب: الحظ كان حليفنا لكن ليفربول استحق الفوز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه متصدر الدوري ربما حالفه الحظ بعد تأخره أمام أستون فيلا، لكنه شدد على أن بطل أورويا يجب أن يتحسن، مشيراً إلى أن انتفاضته الأخيرة كانت مستحقة.

وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 على ملعب فيلا بارك، لكنه انتزع فوزاً متأخراً بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "لا زلنا مطالبين بالتعلم والتحسن ونفعل ذلك وسنستمر، أحياناً نحتاج لبعض الصدمات. لكننا في النهاية تعاملنا مع الموقف حتى الآن.

"بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز".

وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ والذي كان قادراً على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب أنه: "ركز على شيء واحد".