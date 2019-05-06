كلوب: الكثيرون يتمنون أن يفشل ليفربول هذا الموسم

وجه يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول رسالة شديدة اللهجة إلى من يتطلعون لرؤية فريقه يفشل في حصد لقبي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "العديد من مشجعي الأندية الأخرى سيكونون سعداء بفشلنا".

وأضاف: "في البداية عندما جئت إلى ليفربول، أدركت أن هذا النادي يجب أن يفعل ما هو أفضل من الآخرين، وأن يعمل بجد، لذلك سنفعل ذلك بأصعب الطرق، لأن الحظ لن يقف إلى جانبنا دائماً، أعرف كيفية تحقيق أهدافنا، والنادي واللاعبون جاهزون لحصد اللقب.

"بغض النظر عما سيحدث لنا، سيكون موسماً ناجحاً، أنا واثق من أن جماهيرنا أيضاً ترى الأمر بنفس الطريقة.

"قبل بدء الموسم، تريد أن تكون البطل، وفي اليوم الذي تدرك فيه أنك لا تستطيع أن تحقق ذلك، تكون محبطاً، بالنسبة لنا الهدف هو تحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، واللاعبون فعلوا أكثر مما يمكن أن نطلبه".

وختم مدرب الريدز: "لا أفكر في سيناريو سلبي لمباراة الثلاثاء، دعونا نواجه برشلونة، نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جداً، لكن الفوز سيكون أصعب".

يذكر أن ليفربول سقط ذهاباً أمام البارسا بثلاثيةٍ نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وباتت مهمته في بلوغ النهائي إياباً في غاية الصعوبة.