كلوب: المهمة ستكون أصعب

حذر المدرب يورغن كلوب فريقه ليفربول الإنجليزي من أن رحلة الاحتفاظ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا والوصول إلى المباراة النهائية المقررة في اسطنبول، ستكون أصعب من المشوار المذهل الذي قاد الريدز إلى اللقب الموسم الماضي في مدريد.

ويستهل ليفربول مشواره نحو اللقب السابع في المسابقة القارية العريقة اليوم بمواجهة مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.