كلوب: المهمة ستكون أصعب

حذر المدرب يورغن كلوب فريقه ليفربول الإنجليزي من أن رحلة الاحتفاظ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا والوصول إلى المباراة النهائية المقررة في اسطنبول، ستكون أصعب من المشوار المذهل الذي قاد الريدز إلى اللقب الموسم الماضي في مدريد.
ويستهل ليفربول مشواره نحو اللقب السابع في المسابقة القارية العريقة اليوم بمواجهة مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.
ويعتقد كلوب أن ليفربول سيواجه مهمة شاقة للوصول إلى المباراة النهائية المقررة على الملعب الأولمبي أتاتورك في اسطنبول، مسرح أكبر انتصاراته القارية عندما تخلف 0-3 في الشوط الأول من المباراة النهائية لنسخة 2005 أمام ميلان الإيطالي، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني ويدرك التعادل 3-3 ويتوّج بركلات الترجيح على ضفاف البوسفور.
وقبل أن يحلم ليفربول بمحاكاة إنجاز قائده السابق ستيفن جيرارد ورفاقه في ذلك الوقت في اسطنبول، يعرف كلوب أن مهمة لاعبيه لن تكون سهلة هذا الموسم وأن الرحلة ستكون شاقة وتتطلب منهم إخراج كل ما في جعبتهم وتقديم أفضل مما تحقق الموسم الماضي.
Via SyndiGate.info
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