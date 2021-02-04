كلوب بعد خسارة ليفربول أمام برايتون: لا شيء يدعو للابتسام

أبدى يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام ضيفه برايتون (0-1)، أمس الأربعاء، ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في تصريحات لشبكة "بي بي سي" المحلية بعد اللقاء: «أنا محبط، لا يوجد شيء للابتسام بشأنه، ظهرنا وكأننا لسنا منتعشين ذهنياً وبدنياً بالشكل الكافي، في بعض اللحظات ظهر اللاعبين متعبين ذهنياً».

يذكر أن هذه هي الخسارة الرابعة لليفربول حامل اللقب في البطولة هذا الموسم من أصل 22 مباراة.