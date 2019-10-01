كلوب: توقعوا عودة آليسون أمام مانشستر يونايتد

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول عودة الحارسه آليسون بيكر لحماية عرين الريدز أمام مانشستر يونايتد في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 20 يوماً.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه المدير الفني الألماني قبل المواجهة الثانية لليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج غداً على ملعب آنفيلد.

وشدد كلوب على أهمية اللقاء خاصة بعد تعرض الفريق للخسارة أمام نابولي في المواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف: "بالنسبة لآليسون فهو يتعافى بشكل جيد، أمام ليستر سيتي لا نضمن أي شيء، من الممكن أن يشارك ومن الممكن أن يغيب وذلك حسب حالته ومدى تحسنها في الأيام المقبلة.

"الشيء الذي أضمنه هو مشاركته في المباراة التي ينتظرها الجميع أمام مانشستر يونايتد، هذا شيء مؤكد بنسبة 100% نظراً لقدرته على التعافي قبل هذا الموعد.

"حصل آليسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للموسم الماضي، وهو عنصر هام بالنسبة لنا وننتظر عودته بفارغ الصبر، لكن لا يمكن أن نجازف به حتى لا تتفاقم الإصابة".

يذكر أن ليفربول يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة بسبعة انتصارات من سبعة مباريات خاضها حتى الآن.