كلوب: جميعنا في ليفربول سعيدون برؤية بعضنا وجهاً لوجه

اعترف يورغن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبيه يستمتعون بالعودة إلى التدريب الجماعي في الوقت الذي يستعدون فيه لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن الشعور مختلف عن العمل من خلف الكمبيوتر أو الشاشة.

وحددت رابطة الدوري الممتاز تاريخ 17 يونيو الجاري موعداً مبدئياً لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب الأزمة الصحية التي نشأت عن تفشي وباء فيروس كورونا.

وكانت الفترة الماضية محبطة بشكل خاص بالنسبة لكلوب الذي كان فريقه على بعد فوزين من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وقال: "لم يكن لدينا أبداً طيلة حياتنا تسعة أسابيع من دون إجراء تدريبات منذ بدأنا بلعب كرة القدم، هذا شيء كثير، كل شيء مختلف لكنه مثير للاهتمام أيضاً.

"نحن نستمتع بالوضع، وهذا جيد حقاً ولأكون صادقاً هذا يشكل بالنسبة لنا كل الفارق، أن نجتمع معاً لساعة أو ساعتين، يمكنك الحصول على هذا التواصل وردود الفعل على أرض الملعب مباشرة، وليس عن طريق جهاز الكمبيوتر أو شاشة".

ويسعى كلوب لتجهيز لاعبيه بدنياً قبل الانطلاق، وقال "ليس علينا أن نكون في قمة لياقتنا الآن، نحن نحاول ذلك برفع قوة وكثافة التدريبات تدريجياً يوماً بعد يوم، لكن علينا أن نصل إلى الجاهزية البدنية في 19 أو 20 مايو، أياً كان اليوم الذي سيجعلون فيه المباراة ضد إيفرتون، على ما أعتقد".