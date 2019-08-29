كلوب: جنون دوري الأبطال يعقد مهمة ليفربول

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الخميس، أن فريقه سيواجه مهمة شاقة في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بسبب الارتفاع "الجنوني" في مستوى البطولة.

وقاد كلوب ناديه للوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، لكنه شدد على أن النتائج الرائعة الأخيرة لا تعني أنه سيظل مرشحاً للاحتفاظ باللقب.

وقال المدير الفني الألماني لوسائل إعلامية بريطانية: "لا توجد مشكلة لدي في الوصول للنهائي مجدداً، لكن في الوقت الحالي لست متأكداً تماماً من حدوث ذلك.

"نملك نفس الفرص مثل الجميع، الأندية الإنجليزية مهيمنة حالياً، وأعتقد حقاً أن هناك العديد من الفرق تتمتع بفرص جيدة".

ويأتي ليفربول على رأس فرق المستوى الأول رفقة تشيلسي وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سانت بيترسبيرغ في قرعة دور المجموعات، التي ستسحب في وقت لاحق الخميس.

ويضم المستوى الثاني أندية بحجم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، وهو ما جعل كلوب مقتنعاً بعدم جدوى تغيير نظام البطولة عند انتهاء فترة النظام الحالي في 2024.

وتابع كلوب: "لا أعتقد أن المستوى الثاني كان أقوى من ذلك، هذا جنون، يجب أن تكون كل هذه الفرق في المستوى الأول لكن لا توجد أماكن كافية، ولا أعتقد أن المستوى الثالث كان أقوى من وضعه الحالي أيضاً، إذا كان البعض يفكر حقاً في دوري السوبر فلا أعتقد أن هناك حاجة لذلك.. في المستوى الرابع قد تواجه لايبتزيغ.

"انظر إلى تشكيلة بوروسيا دورتموند وقل لي أننا أفضل منهم، هذا أمر لا يصدق.

"توجد الكثير من الفرق القوية مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ وريال مدريد، هل تتوقعون أن هذه الفرق ستستسلم؟ بايرن ميونيخ أيضاً ضم إيفان بيريشيتش وفيليبي كوتينيو وهذه دفعة قوية".