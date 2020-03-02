كلوب: خسارة ليفربول قد تكون إيجابية

لا يشعر يورغن كلوب مدرب ليفربول بالقلق من أول هزيمة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام واتفورد.

ويعتقد الألماني أن الخسارة المفاجئة بنتيجة 0-3 قد تطلق العنان لفريقه الساعي لإحراز ثلاثية من الألقاب.

وقدم فريق كلوب، البطل المنتظر للدوري الإنجليزي، أسوأ أداء له هذا الموسم وتفوق عليه تماماً واتفورد الذي بدأ المباراة وهو في المركز قبل الأخير بفارق 55 نقطة عن منافسه البعيد في الصدارة.

لكن في حين أقر كلوب بأن مسيرة فريقه الخالية من الهزائم في 44 مباراة في الدوري كانت ستنتهي آجلاً أم عاجلاً، أكد المدرب الألماني المتفائل دائماً أنه لا يشعر بخيبة أمل من نهاية مطاردة بعض الأرقام القياسية الإعجازية.

وأبلغ كلوب وسائل الإعلام: «أنظر للأمر بإيجابية لأننا منذ هذه اللحظة يمكننا اللعب بحرية مرة أخرى.. لا ينبغي علينا الدفاع أو محاولة تحقيق رقم قياسي، علينا فقط محاولة الفوز بالمباريات مجدداً وهذا ما سيحدث».

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي شعور بالإحباط، قال كلوب «لا في الواقع، لأني لا أعتقد أن بوسعنا تحطيم أرقام قياسية لمجرد أننا نرغب في ذلك، نحطم الأرقام القياسية إذا تحلينا بالتركيز بنسبة 100% في كل خطوة، ومن أجل ذلك علينا الأداء بصورة جيدة»، وزاد «اللاعبون قدموا أداءً جيداً ولهذا السبب نفوز بالمباريات، لكن في تلك الليلة لم نكن جيدين بما يكفي.

«أصبح ذلك الآن من التاريخ، عندما ينظرون لما حدث بعد 500 عام سيقولون أن ليفربول كاد أن يفعلها، لا يمكننا تغيير ذلك وكان الأمر واضحا دائماً، كنا سنخسر مباراة آجلاً أم عاجلاً».

ورفض كلوب ما يتردد حول أن الإرهاق ربما حل بفريقه الذي خسر في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد ولم يكن في أفضل حالاته خلال انتصاره على ويست هام يونايتد.

وقال المدرب الألماني: «الأمر لا علاقة له بالإرهاق، ليس من السهل شرح ذلك لكن لا ينبغي أن يكون ما حدث هو أهم شيء في عالم كرة القدم».

وكان كلوب حريصاً على الإشادة بما قدمه منافسه الذي استمد الإلهام من المتألق إسماعيلا سار بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني بالإضافة لصناعة الهدف الثالث للقائد تروي دييني.

وقال «أهم شيء هو تهنئة واتفورد، إنه يستحق ذلك، يجب أن تكون العناوين بهذا الشكل، لم نلعب بالطريقة التي يجب أن نلعب بها وقدم المنافس الأداء الذي كان يريده بالضبط.

«هذه هي كرة القدم، الأمر لا يتعلق بالمباريات التي فزت بها من قبل، ولا بالتي ستفوز بها، إنها فقط هذه المواجهة لسوء الحظ.. علينا الاعتراف بأن واتفورد كان الفريق الأفضل».

وستكون مواجهة ليفربول التالية خارج ملعبه أمام تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي غداً الثلاثاء مع استمرار سعيه لتحقيق ثلاثية ألقاب دوري الأبطال والدوري الممتاز والكأس.

وقال كلوب «ما فعله اللاعبون حتى الآن استثنائي، لكن الموسم لم ينته بعد، هذا فقط ما يهمني الآن، سننهض مجدداً وأنا أتعهد بذلك بنسبة 100%، وسنرى إلى أين يقودنا ذلك».