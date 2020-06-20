كلوب: خشيت حرمان ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه كان يخشى احتمال حرمان فريقه من فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب توقف المسابقة جراء جائحة فيروس كورونا.

وتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب مطارديه واحتاج إلى انتصارين فقط لضمان فوزه بلقبه الأول في البريميير ليغ منذ 30 عاماً، عندما توقف الموسم في مارس الماضي.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان شعر بالقلق من الحرمان من الفوز باللقب، أجاب الألماني: “بصراحة... نعم.

“عندما توقف الموسم، لم أفكر في أننا كنا قريبين من التتويج باللقب ولو لثانية واحدة لأنه لم يكن ذلك مهماً حينها.

“شعرت بالقلق عندما بدأ الناس في الحديث عن (إلغاء الموسم). كان أمراً صعباً للغاية”.

وطالب بعض المسؤولين ومنهم كارين برادي، نائبة رئيس نادي ويست هام يونايتد، بإلغاء الموسم وعدم تتويج بطل أو هبوط أي فريق.

ومع ذلك عاد الدوري الأربعاء الماضي، دون الحاجة إلى الدخول في ”نقاش حاد” بشأن إلغاء الموسم أو البت في موضوعات تتعلق بحساب نقاط كل مباراة لحسم ترتيب الأندية.

وأضاف كلوب “كانت هناك لحظات (كنت فيها قلقاً)، لكن عندما ابتعد الأمر عن المناقشات على الطاولة شعرت بالراحة. الآن عاد الدوري.

“إذا تم حساب نقاط المباريات لأصبحنا الأبطال، لكن الآن لم يتم حسم الأمر بهذا الشكل ويجب علينا اللعب لحسم اللقب وهذه هي الرياضة”.

ويسعى ليفربول لحصد 3 نقاط من 6 يحتاجها للفوز باللقب، عندما يلعب على أرض إيفرتون في قمة ميرسيسايد الأحد.

وقال كلوب “سيكون الأمر صعباً خلال الأسابيع القليلة القادمة، أتمنى الاستمتاع بها. نحن بحاجة للتأكد من أننا نقدم أفضل مستوى ممكن مرة أخرى”.