كلوب: ليفربول يحلم بلقب دوري الأبطال

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه ولاعبيه لا يفكرون بقصة نجاح جديدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأن التفكير في هذا سيقلل من تركيز الفريق في تحسين صورته ووضعه على المستوى المحلي.

وقال الألماني: "لم أتعرف تماماً على الفرق السبعة الأخرى في دور الثمانية، لكن ليست هناك مباريات سهلة في هذا الدور".

وتأهل ليفربول بجدارة إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على لايبتزيغ ذهاباً وإياباً، لكن مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لم تكن على ما يرام، حيث حصد 12 نقطة فقط من 42 نقطة متاحة في آخر 14 مباراة خاضها في المسابقة.

وسيكون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه أفضل رهان ممكن لليفربول الموسم الحالي، حيث أصبحت فرصه صعبة في المنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي والمؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

لكن كلوب يرغب في أن يكون الفوز على لايبتزيغ في دوري الأبطال حافزاً ودافعاً للفريق على استعادة الاتزان في الدوري الإنجليزي بداية من مباراته اليوم أمام ولفرهامبتون.

ويركز كلوب على هذا أكثر من التركيز على قيادة الفريق لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في غضون آخر أربعة مواسم، وقال: "سيكون حلماً؟ لم لا؟ لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالحديث عن كيفية تحقيق هذا الحلم".

وأوضح: "ما نفكر فيه، وما نتمناه، وما نحلم به يختلف تماماً، لكن الاستعداد لولفرهامبتون هو الشيء الوحيد الذي يشغلنا الآن، استغلال إيجابيات المباراة الماضية قد يكون مفيداً، ما زلنا في دور الثمانية، لكنه دور صعب دائماً".