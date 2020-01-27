كلوب: سأخوض مباراة الإعادة أمام شروزبيري بالشبان

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أنه سيخوض مباراة الإعادة أمام شروزبيري بالشبان أيضاً كما حدث في المباراة الأولى.

وتعادل ليفربول خارج قواعده مع شروزبيري تاون أمس بهدفين لمثلهما ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا التعادل الذي حققه اللاعبون الشبان والذين بدأوا المباراة، ستفرض على الفريقين مباراة إعادة في ملعب آنفيلد معقل ليفربول لتحديد اسم المتأهل.

وحول ذلك، قال يورغن كلوب أنه لا يمتلك أي نية لتغيير الخطط في مباراة الإعادة أو القيام بأي شيء مختلف عما قام به في السادس والعشرين من يناير.

وأضاف: "ما حدث أمس ليس له أي نتائج على المدى القريب كما يتوقع البعض، سيكون الشباب هم الأساسيين في مباراة الإعادة لأني أثق بهم.

"لا يمكنك التعامل معنا في الوقت الحالي كما كان يحدث في الوقت الذي لم يكن أحداً يهتم بنا، لكن بالنسبة لي هذه هي الطريقة الأفضل التي أراها.

"كريتشلي سيتولى مسؤولية الفريق، تماماً كما حدث في مباراة أستون فيلا التي خضناها في كأس كاراباو والتي خسرنا فيها بخماسية.

"لدينا عطلة شتوية في الأسبوع الذي ستقرر فيه مباراة الإعادة وأنا لست على استعداد لتغيير خططي والتي وضعناها للموسم منذ البداية".

وهاجم الاتحاد الإنجليزي على نظام العطلة حيث قال: "في هذا البلد فقط تسأل هذه الأسئلة، إنها عطلة شتوية، ما رأيك؟ هل تبدو كذلك بالنسبة للجميع؟.

"علينا احترام رفاهية اللاعبين وحاجتهم للراحة على المستوى الذهني والبدني حتى يكونوا جاهزين دائماً وحتى لا تستنزف طاقتهم"

يذكر أن مباراة الإعادة من المقرر أن تقام في الأسبوع ما بين الثالث من فبراير المقبل والعاشر من الشهر ذاته، الفترة التي لن تشهد أي مباريات في البريميير ليغ.