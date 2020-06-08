كلوب: سنحتفل باللقب حتى لو وصفونا بالمجانين

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، في حال تخفيف القيود المفروضة على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وبات ليفربول قريباً للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاماً، حيث يحتاج لجمع 6 نقاط من المباريات التسع المتبقية لنيله.

ومن المنتظر أن يعود الدوري الإنجليزي من جديد في 17 يونيو الجاري بدون جماهير، وبالتالي لن تتمكن جماهير ليفربول من التواجد في ملعب آنفيلد للاحتفال، كما لن يسمح لهم بالتجمع في المدينة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": «عدم قدرتنا على الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمت بها، أمر غير لطيف، أشعر بذلك، ليس مثالياً أن تحتفل وحدك في الملعب، ومن ثم تعود إلى المنزل».

وأضاف: «الأمر لا يمكن تغييره الآن، لكن ستأتي أيام ستعود فيها الحياة إلى طبيعتها، عندما يتوصل شخص ما إلى اللقاح أو يجد حلاً للمشكلة، وعندما تصبح نسب العدوى صفر، سيأتي هذا اليوم، وحينها سنملك كل الحق في الاحتفال».

وتابع كلوب: «إذا أتى ذلك اليوم في المرحلة الـ 12 أو الـ 13 من الموسم القادم وأردنا الاحتفال، من سيوقفنا؟»

وأردف: «حينها سيكون لدينا الكأس وسنتجول به في المدينة وسنقف في الحافلة، إذا ظن أحد أننا مجانين، فلن أهتم، هل سيبقى ذلك احتفالاً خاصاً؟ بالطبع هو مختلف، لكن الاختلاف في بعض الأحيان يكون جيداً».

ونجح ليفربول في جمع 82 نقطة من 29 مباراة قبل توقف الدوري في مارس الماضي، وتعادل الفريق في لقاء وحيد وخسر آخر، وبإمكانه تحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي الذي جمع 100 نقطة موسم 2017- 2018.

وعن ذلك علق المدرب الألماني: «المشكلة في اللحظة الحالية أننا نرغب في أن نصبح الأبطال أولًا، لا أجلس هنا وأشكك في ذلك، لكني أدرك أننا بحاجة للفوز بالمباريات، ليس في مباراتين بل إذا أمكن في 9.

«سيكون ذلك تاريخياً، علي التحدث عن ذلك بوضوح، ليس تاريخياً للنادي فقط بل بشكل عام، نملك فرصة جمع عدد لا يصدق من النقاط، وبالتالي نحضر أنفسنا لذلك، لنرى ما سيحدث».