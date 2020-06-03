كلوب: سنحتفل بلقب الدوري الإنجليزي ولو بعد أشهر

أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول عن ثقته في قدرة فريقه على حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مؤكداً إقامة احتفال كبير لذلك حتى لو تطلب الأمر الانتظار لشهور حتى تنتهي آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج ليفربول إلى فوزين من أجل ضمان لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 1990.

وتتصدر تشكيلة كلوب الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، وكانت على مشارف ضمان اللقب حسابياً قبل اندلاع أزمة كورونا وتعليق المنافسات في مارس.

وحتى يمكن لفريق كلوب ضمان اللقب بفوزه في مباراته الأولى بعد العودة، إذا خسر سيتي أمام آرسنال في إحدى مباراتين مبكرتين مقررتين في 17 يونيو، وذلك قبل أول مرحلة كاملة في نهاية الأسبوع.

وقال كلوب: «افتقدت كثيراً لكرة القدم، أتطلع لعودة المسابقة ولدي ثقة في حسم اللقب رغم أننا سنحرم من جماهيرنا».

وفي هذه الفترة من السنة الماضية، تجمهر الألوف على الطرق للاحتفال باللقب الأوروبي السادس لليفربول، بعد فوزه في نهائي دوري الأبطال على مواطنه توتنهام.

وشدد كلوب على إقامة احتفال كبير بعد الفوز باللقب المحلي، حتى لو تطلب الأمر الانتظار عدة أشهر بعد انتهاء المنافسات، موضحاً: «إذا أحرزنا اللقب، سنقيم الاحتفال الممكن داخلياً، ومع كل جماهيرنا عندما تسمح الأمور بذلك... سيكون هناك موكب أيضاً. متى؟ من يهتم! نحتاج إلى يوم يأتي فيه الجميع، وسنقوم بذلك».

وتتبقى 92 مباراة لختام الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ويبحث ليفربول أيضاً عن تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط المسجّلة في موسم واحد والمسجل باسم سيتي (100 نقطة) قبل موسمين.

وستخضع فرق البطولة هذا الأسبوع لجولة فحص حاسمة للكشف عن فيروس كورونا، حيث يغيب أي لاعب تأتي عينته إيجابية، عن المرحلة الافتتاحية بعد الاستئناف المقرر يوم 17 الحالي.

وينص البروتوكول الصحي لمشروع إعادة استئناف المسابقة على استبعاد أي لاعب تأتي عينة فحصه إيجابية لمدة 14 يوماً عن التدريبات الجماعية، بما في ذلك سبعة أيام من العزل الذاتي التي تنصح بها الحكومة.

ومع استعداد كل من مانشستر سيتي وآرسنال وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد، لافتتاح مباريات الدوري عقب استئنافه في غضون أسبوعين، فإن ذلك يعني أن أي لاعب من تلك الأندية تأتي عينته إيجابية، سيضطر للغياب عن فريقه في أول مباراة بعد العودة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت السبت الماضي عدم وجود أي عينات إيجابية لفيروس كورونا، وذلك بعد المرحلة الرابعة من الفحوصات التي تضمنت 1130 شخصاً.