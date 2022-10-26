"كلوب سيرحل عن ليفربول بعد نهاية الموسم"

يرى الإنجليزي تيم شيروود مدرب توتنهام السابق أن الألماني يورغن كلوب سيحزم حقائبه ويرحل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري.

ويعتقد اللاعب السابق أن المدير الفني الألماني قدم كل ما بجعبته للريدز وأنه وصل لمرحلة لا يستطيع فيها إضافة المزيد للنادي ككل.

ماذا قال شيروود عن مستقبل كلوب مع ليفربول؟

تحدث الإنجليزي في مقابلة لبرنامج "كيلي آند رايتي شو": "فريق ليفربول الحالي اعتاد على التنافس لحصد الألقاب.

"لم تسر الأمور كما جرت العادة هذا الموسم، فهم لن ينجحوا في الفوز بالدوري الإنجليزي، لذلك سيفتقر اللاعبون للدافعية والرغبة.

"يقول النادي أن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا خيار غير مقبول، سيكون ذلك صعباً على اللاعبين الحاليين الذين اعتادوا على المنافسة في أعلى المستويات.

"لا أعتقد أن يورغن كلوب سيكون موجوداً الموسم المقبل، لا أظن أنه سينجح في انتشال الفريق من وضعيته الحالية ويعيده للواجهة من جديد.

"التاريخ يقول أنه لن يتمكن من تحقيق ذلك، إنه مدرب مميز يستطيع دفع الفرق للمقدمة، لكنه مضطر للمحاربة الآن من أجل تأمين مقعد ضمن الأربعة الآوائل في الدوري الإنجليزي.

"إذا فشل ليفربول في التأهل لدوري الأبطال، سيخضع الفريق لمرحلة إعادة بناء كلية.

"لا أعتقد أن الإدارة ستقيل كلوب، لكن سيجري الطرفان مشاورات نتيجتها فراق ودي، هذا ما اشعر به حين أنظر إليه وإلى الفريق."

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة ويواجه منافسة ضارية على المراكز الأولى من قبل آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.