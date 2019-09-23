كلوب: صلاح استفسر عن موقع ماني قبل قدومه لليفربول

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف جمعه بمحمد صلاح خلال محاولات إقناعه بالانضمام للريدز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب الألماني وأكد خلالها أن النجم المصري أراد التأكد من قدرته على الاحتفاظ بمركزه المفضل في الملعب بحال انضمامه لليفربول.

وقال كلوب: "عندما تحدثت مع صلاح لأول مرة لينضم لنا قال لي أن (ساديو) ماني يتواجد في الناحية اليمنى، وهو لاعب ليس بالسيء أليس كذلك؟

"قلت له أن ماني يستطيع اللعب أيضاً على الجانب الأيسر.

"كلاهما يظهر مهارات كبيرة وشخصية مذهلة وكان ذلك هو السبب الأساسي في ضمهما.

"من المذهل تطورهما معاً وبوجود (روبرتو) فيرمينو أيضاً الذي يربط بينهما ويشكلون معاً خطراً على أي منافس".

يذكر أن ليفربول وصل للفوز السادس على التوالي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي من أصل ست مباريات ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة.