كلوب: صلاح جاهز بنسبة 100% لمواجهة سالزبورغ

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن النجم محمد صلاح بات بكامل عافيته حالياً، مع ترقب مواجهة ريد بول سالزبورغ الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني: "جاهزيته أمر رائع، مر وقت طويل على إصابته، كان علينا أن ننتظر حتى يتعافى في ظل المباريات المتعاقبة، لكنه يبدو الآن لائقاً بنسبة 100%.

"تحقيق الفوز المريح، مطلع الأسبوع على بورنموث جاء في توقيت مميز، حيث خضنا العديد من المباريات، التي اضطررنا إلى اللعب حتى آخر ثانية، لأننا كنا متأخرين بالنتيجة أو في حالة تعادل، والآن عندما يكون لديك هذا الموقف النادر الحدوث والمريح حقاً، فيجب عليك التحكم في نسق اللقاء، جربنا ذلك أمام إيفرتون، عندما كنا متقدمين بنتيجة 4-1، وجعلنا اللقاء مثيراً مرة أخرى مع قليل من عدم التركيز غير الضروري، لذلك كان علينا أن نعمل بجدية أكبر بكثير، لكن هذا كل ما في الأمر، لذلك يتعين علينا القيام بأشياء مختلفة للفوز بمباريات كرة القدم".

وعبّر كلوب عن سعادته، بالأداء الفردي المميز من الثنائي صلاح ونابي كيتا، وقال: "الأداء الفردي رائع بالوقت الحالي من صلاح وكيتا، كان هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حقاً، وخاصة في منتصف الملعب، عندما سيطر (جوردان) هندرسون و(جيمس) ميلنر على الملعب، الأمر الذي ساعد كثيراً، جو غوميز عاد إلى مركز قلب الدفاع، وتأقلم على الفور".