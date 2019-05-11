كلوب: صلاح جاهز لمواجهة ولفرهامبتون

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول ثاني الدوري الإنجليزي الجمعة احتمال عودة النجم محمد صلاح إلى اللعب الأحد في المباراة أمام ضيفه ولفرهامبتون ضمن المرحلة الأخيرة من البطولة.

ولدى سؤاله عن امكانية خوض صلاح العائد للتو من اصابة في الرأس تعرض لها في المرحلة الماضية ضد نيوكاسل، المباراة الأخيرة في الدوري، قال كلوب: "أعتقد ذلك".

وأضاف المدرب الألماني: "بدا على ما يرام (الثلاثاء) خلال احتفالات ما بعد المباراة"، في إشارة إلى الفوز الكبير الذي حققه النادي الإنجليزي برباعية نظيفة على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن بطاقته إلى النهائي الثاني على التوالي في المسابقة.

وتابع: "(الأربعاء) (الخميس)، ركض منفرداً، و(الجمعة) شارك في الحصة التدريبية".

وخرج صلاح على حمالة آواخر مباراة فريقه أمام نيوكاسل السبت الماضي مصاباً برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير مارتن دوبرافكا، فغاب عن مباراة الثلاثاء ضد برشلونة.