كلوب: صلاح كان يحتاج للراحة

صلاح وكلوب

أكد يورغن كلوب مدير ليفربول الفني أن الراحة التي حصل عليها النجم محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر، ستكون مفيدة.

واستبعد خافيير أغيري مدرب منتخب مصر النجم صلاح من مواجهة منتخب النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، إلى جانب مواجهة نيجيريا الودية بناءً على اتفاق بين اللاعب والمدرب.

يذكر أن صلاح سجل 17 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قابلها الموسم الماضي 28 هدفاً.

واستغل المصري صاحب الـ 26 عاماً الإجازة بالسفر إلى دبي والاستمتاع بالشاطىء، وقد اتفق مدربه الألماني على أهمية الراحة لنجم الريدز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "خاض صلاح مباريات كثيرة في كل مكان، من أجل بلده ومن أجل الفريق، وسيكون مهما حصوله على قسطٍ من الراحة.

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"الآن سيكون هنا، أسبوع كامل للتحضير لبقية الموسم، لذلك هذا أمر رائع، تحدثت إليه وبدا مستريحاً للغاية وفي مزاج جيد الآن دعونا نمضي قدماً".

وتعرض صلاح لهجوم شديد بسبب غيابه عن التسجيل، بعدما سجل الموسم الماضي 44 هدفاً في جميع المسابقات.

أما المباريات الأخيرة فتألق فيها زميله ساديو ماني، حيث سجل 11 هدفاً في 11 مباراة، والمقارنات لا تتوقف بين النجميين القادمين من إفريقيا.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً متفوقاً على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، لكن ليفربول لعب مباراة أكثر.

يلتقي ليفربول غريمه توتنهام في مباراة قوية الأحد القادم ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.