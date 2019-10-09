كلوب: صلاح هو ميسي ليفربول

يحتفل يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بمرور أربع سنوات على توليه تدريب الفريق الذي عاد بفضله إلى الواجهة مجدداً بتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى منافسته بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وعاد المدرب الألماني إلى أبرز المحطات خلال مسيرته مع "الريدز" منذ ترأسه الجهاز الفني للفريق، إذ اعتبر التوقيع مع النجم محمد صلاح في صيف 2017 قادماً من روما مقابل 42 مليون يورو مفتاح البداية المميزة للاعب وليفربول، بعدما سجل في موسمه الأول 44 هدفاً، منها 32 في البريميير ليغ.

وخص مدرب بوروسيا دورتموند السابق صحيفة "ليفربول إيكو" بحوار مطول تحدث فيه عن كواليس التعاقد مع صلاح، الذي لم يتوقع منه أن يكون النجم الأول بالفريق بهذه الطريقة، إذ قال في هذا الشأن: "لا، بالطبع لا، كنت مقتنعاً تماماً بإمكاناته، لكني لم أتوقع منه هذا التألق الكبير".

وأضاف الألماني: "أعتقد أن صلاح أيضاً لم يكن يتوقع ما حققه حتى الآن مع ليفربول، لكن كل إنسان منا لديه أحلام كبيرة ويريد تحقيقها، وحاولنا مساعدته من خلال الطريقة التي لعبنا بها منذ اليوم الأول لانتقاله للفريق".

وواصل كلوب حديثه عن المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً بقوله: "كان الأمر مختلفاً بالنسبة له مقارنة بالسنوات الماضية، لم يكن من الضروري أن أتحدث معه عن فترته مع تشلسي، لأن دوره كان مختلفاً معهم وأيضاً مع روما، بالرغم من وجود إيدين دجيكو بجانبه، لكنه كان أهم لاعب ورجل المواقف الحاسمة في المباريات".

ولم يتوقف كلوب عند هذا الحد، بعد أن شبّه نجمه صلاح بأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، بقوله: "دور صلاح كان يشبه ما يقوم به ميسي مع برشلونة، مثل كل الأندية العريقة التي تمتلك لاعبين مميزين، لم نكن نملك لاعباً مثله في ليفربول، لذلك فكرنا في التعاقد معه ليشكل ثلاثياً هجومياً مع الثنائي المميز ساديو ماني وروبرتو فيرمينو من خلال سرعته".

وختم حديثه: "لم نتوقع أنه سيسجل 44 هدفاً، لكن كنا متأكدين أنه سيساعدنا وهذا هو أهم شيء، كنت سعيداً جداً به، وهو كان سعيداً أيضاً، نحتاج الى الحظ في بعض التعاقدات، ومحمد صلاح من بينها".