كلوب: صلاح وماني يمكنهما البقاء مع ليفربول لسنوات

تحدث يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التقارير التي أشارت إلى رغبة الريدز في التعاقد مع كل من جايدون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال كلوب رداً على هذه التقارير في حوار لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية: «ساديو ماني صغير بما يكفي ومحمد صلاح صغير بما يكفي للبقاء ضمن هذه المجموعة خلال السنوات القليلة القادمة.

«أنا سعيد باللاعبين الذين أمتلكهم ولم أفكر أبداً في آخرين. عندما أكون في نادٍ أعمل مع اللاعبين الذين في حوزتي، ولا أحلم بلاعبين آخرين، إذا كان بإمكاننا الحصول على واحد منهم في المستقبل، سنرى، لكننا سنستغل الوضع الذي نحن عليه على أمثل وجه.

«سانشو ومبابي لاعبان استثنائيان، ووصلا إلى ما وصلا إليه بسبب شخصيتهما ومهارتهما وكل هذه الأشياء، أحب مشاهدتهما لكن ليست لدي أي مشكلة إذا لم أدرب أي منهما».