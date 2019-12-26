كلوب: عام 2019 لا يُنسى

تحدث يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن عام 2019، الذي توج خلاله ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ووجه الألماني رسالة إلى مشجعي الريدز عبر الموقع الرسمي للنادي، قال خلالها: "ليفربول نادٍ مميز، يحتوي العديد من الثقافات المختلفة، لذلك سيحتفل كل على طريقته... أحب هذا الأمر الاستثنائي".

وأضاف: "لست رجلاً ينظر للخلف، لكني سعيد بكل ما تحقق هذا العام وهو أمر لا يمكن تجاهله، فأنا لن أنسى تلك الليلة في مدريد، ولا اليوم التالي عند العودة بكأس دوري أبطال أوروبا، كلما تذكرت استقبال الجماهير تنتابني القشعريرة.

"جعلنا هذا اليوم يمر بكل ما هو جيد، وأشعر بالفخر والحظ لكوني جزء من هذا النادي، لا يمكن أن أكون أكثر فخراً دون هؤلاء اللاعبين.

"أطلقت عليهم لقب وحوش العقلية، لما يقدمونه على مدار العام بغض النظر عن الظروف".

وأتم: "نعلم أن هناك من يتابعنا حول العالم، وهذا الشيء يسعدنا كثيراً ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا من أجلهم ومن أجل ليفربول".