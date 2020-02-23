كلوب عن مواجهة ويست هام: فرصة لعودة ليفربول إلى الانتصارات

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول أن الخسارة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد منحت فريقه بأكمله رغبة ملحة في العودة إلى الانتصارات.

وتعرض ليفربول للهزيمة بنتيجة 1-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الإسباني.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تأتي زيارة ويست هام يونايتد إلى آنفيلد مساء الاثنين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموعد المحدد حيث ينظر كلوب إلى المباراة باعتبارها فرصة لفريقه للعودة بسرعة إلى المسار الصحيح.

وقال المدرب في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: «إنها فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، نعم ليس في نفس المسابقة. إنه أمر غريب بعض الشيء، خسرنا اللقاء ولم يكن هناك أي إيجابيات على الإطلاق، لقد خسرنا مباراة».

وأضاف: «لكن الأمر المهم في هذه النتيجة أنك شعرت بالهزيمة، لم يفكر أحد أن الأمر مختلف وإننا أفضل في الدوري. لكن هذا لا يعني أننا نقول آنفيلد فقط سيحسم الأمور في النهاية. علينا أن نقدم أداءً جيداً. لقد أظهر أتلتيكو بوضوح الكثير من الشغف والرغبة وأشياء من هذا القبيل، قاتلوا من أجل النتيجة. سوف يقاتلون هنا من أجل النتيجة بكل تأكيد».

وتابع: «لوضع الأمور في نصابها الصحيح هو استعادة الشعور بالانتصارات مرة أخرى، لا أعتقد أننا خسرنا أبداً شعورنا بالفوز، لكننا فزنا بعدد من المباريات، والآن تعرضنا للهزيمة، نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، حتى لو كانت منافسة مختلفة».

بدوره، يعاني ويست هام هام حالياً في منطقة الهبوط والتقى ليفربول الشهر الماضي على ملعب لندن حيث حقق متصدر الترتيب انتصاراً بنتيجة 2-0 بفضل هدفين من محمد صلاح وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين.

لكن أداء فريق ديفيد مويس أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي عزز وجهة نظر كلوب بشأن التهديد الذي يشكله على الريدز.

وعن ذلك التهديد علق الألماني: «مع جودة مانشستر سيتي الكبيرة، كان الهدف الأول من كرة ثابتة، والهدف الثاني كان رائعاً من كيفين دي بروينه. قاتل ويست هام بقوة، ودافعوا بضراوة أمام الصندوق بكل ما لديهم من عزم. لم يستحوذوا على الكرة بشكل كبير، لذلك لا أتوقع أنهم سيسعون للاستحواذ على الكرة امامنا. لكنهم سيدافعون مجدداً بكل ما لديهم من قوة. لم أسمع بالضبط ما قاله ديفيد بعد المباراة، لكني أعتقد أنهم خرجوا بعض الإيجابيات من تلك المباراة وسيحاولون فعل ذلك مرة أخرى.

"يجب أن نكون مستعدين لذلك. المباراة مساء الاثنين، نحتاج إلى أجواء جيدة حقاً مرة أخرى ولن يكون الأمر سهلاً. يحتاج وست هام إلى الكفاح من أجل النتائج وسيقاتلون من أجل تحقيق النتائج. أمامهم مباريات صعبة قادمة أيضاً، لذلك ليس لديهم وقت لإضاعة النتائج أو النقاط أو أي شيء آخر. أتوقع مباراة صعبة حقاً».