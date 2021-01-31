كلوب: فابينيو قد يعود لتشكيلة ليفربول أمام مان سيتي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه من المنتظر أن يغيب فابينيو لاعب الوسط عن المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه قد يتعافى في الوقت المناسب قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وغاب البرازيلي البالغ عمره 27 عاماً، الذي يشغل مؤخراً مركز قلب الدفاع بسبب إصابة العديد من زملائه، عن الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير يوم الخميس الماضي بسبب إصابة عضلية.

ويلعب ليفربول حامل اللقب مع ويست هام يونايتد يوم الأحد قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء، ثم يواجه مانشستر سيتي في السابع من فبراير.

وقال كلوب لوسائل الإعلام قبل مواجهة ويست هام خامس الترتيب: "أقل إصابة الآن تبعد اللاعب ثلاث مباريات. يعتمد هذا على أسبوع الإصابة وربما يصل الأمر إلى أربع مباريات. لنرى ما سيحدث.

"أعتقد أن المباراة التي ستشهد عودة فابينيو ستكون سيتي".

وأكد كلوب أن نابي كيتا، الذي لم يشارك منذ الفوز 7-0 على كريستال بالاس الشهر الماضي، اقترب من التعافي من الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 20 مباراة وبفارق سبع نقاط عن سيتي المتصدر.