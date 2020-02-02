كلوب: فارق الـ 22 نقطة لا يعني الفوز بالدوري الإنجليزي

صرّح المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، أن الابتعاد بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن هدفه من لقاء ساوثهامبتون، وبأن الفوز بالمباراة بنتيجة 4-0، لا يعني احتفال الريدز بتحقيق لقب البطولة.

وفي تصريحات عقب المباراة، قال الألماني: "فريقنا ليس مثالياً، لكننا نسعى نحو الكمال. نستخدم كفريق مهاراتنا بأفضل طريقة ممكنة، وهو سبب تحصيلنا لهذه النقاط. بمقدور لاعبينا الآن التمتع باستراحة، والعودة وهم مفعمون بالطاقة لمواصلة المسيرة.

"سلوك وعقلية اللاعبين جعلانا نستطيع تحقيق الفوز في النهاية، وساوثهامبتون جعل المباراة تبدو في صالحهم، لكن تحول اللاعبين في الشوط الثاني جعل الموقف يتغير، الجميع قام بما يتوجب فعله، وهذا ما يجعل هذه المجموعة مميزة".

وفيما يتعلق بالوصول إلى فارق 22 نقطة بعد المباراة، وقبل لقاء مانشستر سيتي مع توتنهام الأحد، قال كلوب: "هدفنا كان الوصول إلى النقطة 73 من خلال المباراة"، وفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية.

واختتم كلوب حديثه قائلاً: "سيذهب جميع لاعبي الفريق الأول لإجازة أسبوع كامل، ثم يكونوا جاهزين لنوريتش سيتي".