كلوب: فوزي بلقب أفضل مدرب لا يصدق

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، أنه يستلهم دوافعه قبل المباريات المهمة من سلسة أفلام "روكي" الأسطورية.

وكتب صاحب الـ 52 عاماً عبر منصة "ذا بليارز تريبيون" أمس الثلاثاء، أنه دائماً يفكر في شخصية روكي بالبوا عندما يكون في حاجة إلى مصدر إلهام قبل أحاديثه مع اللاعبين.

وتابع أنه خاطب اللاعبين وقال أن بإمكانهم أن يحققوا المستحيل حتى مع كونهم أصحاب الفرص الأقل حظاً.

وأوضح أنه لما لاحظ عدم وجود رد فعل من قبل اللاعبين، اكتشف أن اثنين من اللاعبين الكبار لم يشاهدا أفلام روكي من قبل، "فكان كل حديثي هراء، هل يمكن تصديق هذا؟ واضطررت للبدء من جديد".

وعن فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام الحالي، قال كلوب: "بمنتهى الصراحة لو كان أحد ما من المستقبل قدم إلى عندما كان عمري 20 عاماً وأخبرني بكل ما سيحدث في حياتي، ما كنت لأصدق هذا".

واستطرد كلوب قائلا أنه كان في هذه الفترة من عمره هاوياً لكرة القدم، وصار أباً لأول مرة، وكان يذهب إلى الجامعة ويعمل في مستودع لحفظ أفلام السينما.